Marmaris yangınında 4. gün! Hisarönü Mahallesi tahliye edildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/marmaris-yangininda-4-gun-hisaronu-mahallesi-tahliye-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 4'üncü gününde, Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde younlaşan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin tehdit ettiği Hisarönü Mahallesi tahliye edildi.

Marmaris'te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı. Sabah saatlerinde alevler yeniden parlayarak Hisarönü Mahallesi'ne doğru yayıldı. Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, evleri tehdit eden alevlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.