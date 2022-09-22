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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris yangınından kaçan yaban domuzlarının karnını jandarma ve otelciler doyurdu!

    Marmaris yangınından kaçan yaban domuzlarının karnını jandarma ve otelciler doyurdu!

    Giriş Tarihi: 22.09.2022, 15:05

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.36 sıralarında yangın çıktı. Kısmi olarak kontrol altına alınan yangında yanan alanlardan kaçan yaban domuzları, bir otelin üst bölgesindeki ormanlık alana sığındı. Otele yakın ormanlık alana gelen domuzları otel işletmeleri ve devriye gezen ekipler besledi.

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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde Yalancıboğaz mevkiinde çıkan yangında ormandan kaçan domuzları devriye gezen jandarmalar ve otelciler besledi. Marmaris'te dün saat 12.36 da çıkan ve sabah saatlerinde kısmi olarak kontrol altına alınan yangında yanan alanlardan kaçan yaban domuzlarını devriye gezen Jandarma ekipleri kumanyalarını paylaşarak besledil. Bir otelin üst bölgesinde çıkan yangından dolayı yan taraftaki ormanlık alana gelen domuzları hem otel aşçıları hem de otel işletmecisi besledi.

    Otelin aşçısı Abdullah Kahvecioğlu '' Yangından önce de beslediğimiz domuzlar şimdi yavrularını da getirmişler jandarma komutanlarımızda geldiler burada yemek verdiler '' dedi. Otel işletmecisi Kemal Kesgin ise '' Ben yaklaşık 14 yıldır bu domuzları besliyorum önceden 15-20 olan domuzlar yangınlarla beraber 50'yi buldu. Biz bunları evcilleştirdik kimseye zararları yok ama yangından kaçan gelenler ne yapar bilemem sadece korkumuz yola çıkarlarsa araba çarpması '' diyerek sezon bitince kim besler diye endişe ettiğini belirtti.

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