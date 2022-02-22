  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'i sağanak vurdu! Yollar göle döndü evleri su bastı

    Marmaris'i sağanak vurdu! Yollar göle döndü evleri su bastı

    Giriş Tarihi: 22.02.2022, 12:39

    Son dakika... Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında su baskınları yaşandı.

    Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Camiden evine dönerken dehşeti yaşadı
    Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Camiden evine dönerken dehşeti yaşadı
    Haftalık vaka haritası açıklandı
    Haftalık vaka haritası açıklandı
    Aydın’da alevlere teslim olan mazot deposu havadan böyle görüntülendi
    Aydın'da alevlere teslim olan mazot deposu havadan böyle görüntülendi
    İzmir’deki evinde korku dolu anlar yaşadı! Bir anda hırsızla yüz yüze geldi
    İzmir'deki evinde korku dolu anlar yaşadı! Bir anda hırsızla yüz yüze geldi
    İzmir’de SMA hastası bebeğin yardım kumbarasını çaldılar
    İzmir'de SMA hastası bebeğin yardım kumbarasını çaldılar
    Konya’daki tur otobüsü kazasında can pazarı! İzmir’den Kapadokya’ya gidiyordu
    Konya'daki tur otobüsü kazasında can pazarı! İzmir'den Kapadokya'ya gidiyordu
    İzmir’de hareketli anlar! Kazıda hasar gören doğal gaz borusu alev aldı
    İzmir'de hareketli anlar! Kazıda hasar gören doğal gaz borusu alev aldı
    Afyon’da hareketli dakikalar! Hem kendini hem de jandarma astsubayı vurdu
    Afyon'da hareketli dakikalar! Hem kendini hem de jandarma astsubayı vurdu 17.2.2022 12:13:23
    Balıkesir’de kapalı pazar yerinde yangın
    Balıkesir'de kapalı pazar yerinde yangın
    Balıkesir’de bir garip olay! Karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi
    Balıkesir'de bir garip olay! Karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi
    İzmir’de ’köpeğe taş atma’ kavgası! Kadınlara böyle saldırdı
    İzmir'de 'köpeğe taş atma' kavgası! Kadınlara böyle saldırdı
    İzmir’de teröre darbe! Çok sayıda kişi gözaltında
    İzmir'de teröre darbe! Çok sayıda kişi gözaltında
    Balıkesir’de feci kaza!
    Balıkesir'de feci kaza!
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan sel suları yolları göle çevirdi.



    Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. İçmeler ve Asparan mahallelerinde etkisini gösteren kuvvetli yağışla birlikte mahalle içinden geçen derenin debisi yükseldi. Yollar çamurlu sel suları ile kaplanırken, belediye ekipleri de bölgede çalışmalarına devam ediyor.



    MARMARİS-İÇMELER KARAYOLU GÜVENLİK SEBEBİ İLE KAPATILDI
    Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla derelerden akan sel suları ulaşımı da etkiledi. İçmeler Mahallesi'ni Marmaris'e bağlayan karayolunun güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Marmaris'i sağanak vurdu! Yollar göle döndü evleri su bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    MHP Genel Başkanı Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli mesajlar
    MHP Genel Başkanı Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall'dan önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Senegal’de önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Senegal'de önemli açıklamalar
    Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Camiden evine dönerken dehşeti yaşadı
    Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Camiden evine dönerken dehşeti yaşadı
    Haftalık vaka haritası açıklandı
    Haftalık vaka haritası açıklandı
    Aydın’da alevlere teslim olan mazot deposu havadan böyle görüntülendi
    Aydın'da alevlere teslim olan mazot deposu havadan böyle görüntülendi