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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri

    Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri

    Giriş Tarihi: 11.08.2021, 17:55

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alan küle döndü. Türkiye'nin en büyük felaketleri arasında gösterilen yangın sonrası Marmaris'in eski ve yeni halinin fotoğrafları, görenlerin yüreklerini dağlarken, kimisi gözyaşlarını tutamadı.

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