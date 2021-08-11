Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/marmarisin-son-hali-yurekleri-burktu-iste-yangin-sonrasi-goruntuleri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alan küle döndü. Türkiye'nin en büyük felaketleri arasında gösterilen yangın sonrası Marmaris'in eski ve yeni halinin fotoğrafları, görenlerin yüreklerini dağlarken, kimisi gözyaşlarını tutamadı.