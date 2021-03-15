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    Yeniasır TV Yaşam Marmarisli turizmciler çifte sevinç yaşıyor

    Marmarisli turizmciler çifte sevinç yaşıyor

    Giriş Tarihi: 15.03.2021, 18:57

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinden dolayı önceki yıllara göre sönük geçen turizm sektörüne ilk müjdeli haber, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncelikli aşılama açıklaması ile geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşları için kısıtlama getirmeyeceğini duyurmasıyla umutları bir kat daha artan turizmciler, sezon için hazırlıklara başladı.

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