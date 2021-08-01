  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te alevlerle mücadelede 4. gün!

    Marmaris'te alevlerle mücadelede 4. gün!

    Giriş Tarihi: 01.08.2021, 12:06

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 4'üncü gününde, Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde younlaşan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının dördüncü gününde havanın ağarmasıyla beraber helikopter ve uçakların çalışmaları da başladı. Çalışmalar alevlerin yoğun olduğu Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde yoğunlaştı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marmaris'te alevlerle mücadelede 4. gün! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
    Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
    Datça'da 5,5’lik deprem! Uzman isimden önemli uyarı
    Datça'da 5,5’lik deprem! Uzman isimden önemli uyarı
    Başkan Erdoğan: Boynumuzun borcu!
    Başkan Erdoğan: Boynumuzun borcu!
    Başkan Erdoğan'dan Antalya Manavgat'ta orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Antalya Manavgat'ta orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalar
    Bodrum’daki yangın kısa sürede büyüdü, mahallenin boşaltılması için anons yapılıyor
    Bodrum’daki yangın kısa sürede büyüdü, mahallenin boşaltılması için anons yapılıyor
    Marmaris’te alevler yeniden yükseldi! Tahliye edilen vatandaşlar hayvanları için gözyaşı döktü
    Marmaris’te alevler yeniden yükseldi! Tahliye edilen vatandaşlar hayvanları için gözyaşı döktü
    Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
    Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
    Datça'da 5,5’lik deprem! Uzman isimden önemli uyarı
    Datça'da 5,5’lik deprem! Uzman isimden önemli uyarı
    Marmaris’te alevler yeniden yükseldi! Tahliye edilen vatandaşlar hayvanları için gözyaşı döktü
    Marmaris’te alevler yeniden yükseldi! Tahliye edilen vatandaşlar hayvanları için gözyaşı döktü
    Bodrum'da bir yangın daha! Patlama sesleri dikkat çekti
    Bodrum'da bir yangın daha! Patlama sesleri dikkat çekti
    Denizli'de düğün müziğinin ritmine kapılan köpek gülümsetti
    Denizli'de düğün müziğinin ritmine kapılan köpek gülümsetti
    İzmir göktaşı düştü mü? İzmir'e meteor mu düştü?
    İzmir göktaşı düştü mü? İzmir'e meteor mu düştü?