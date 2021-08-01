Marmaris'te alevlerle mücadelede 4. gün!

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 4'üncü gününde, Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde younlaşan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının dördüncü gününde havanın ağarmasıyla beraber helikopter ve uçakların çalışmaları da başladı. Çalışmalar alevlerin yoğun olduğu Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde yoğunlaştı.