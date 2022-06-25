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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te alevlerle mücadelede sona doğru! 4 bin 500 hektar alan küle döndü

    Marmaris'te alevlerle mücadelede sona doğru! 4 bin 500 hektar alan küle döndü

    Giriş Tarihi: 25.06.2022, 09:35

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Gece boyunca bölgedeki yer ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam edileceği açıklandı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu." dedi. Meteorolojik veriler dahilinde tüm ekipler bölgede tutuluyor. Bölgeden son durumu Vural Efecik aktardı.

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