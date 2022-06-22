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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te alevlerle mücadeleye rüzgar engeli

    Marmaris'te alevlerle mücadeleye rüzgar engeli

    Giriş Tarihi: 22.06.2022, 16:15

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam 20.00 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 20 saattir etkisini sürdürürken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. 20 helikopter, 14 uçak ve yaklaşık bin 500 personel ile söndürme çalışmaları devam ederken, zaman zaman şiddetlenen rüzgar alevlerin büyümesine neden oluyor. Yangın Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı. Bölgeden son durumu A Haber'den Vural Efecik aktardı.

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    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kuzey bölgelerde de etkili oluyor.

    Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkisinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.

    Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor. Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

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