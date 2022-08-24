Marmaris'te can pazarı! Turistleri taşıyan safari aracı devrildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/marmariste-can-pazari-turistleri-tasiyan-safari-araci-devrildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Muğla’da feci bir kaza meydana geldi. Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi