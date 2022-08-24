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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te can pazarı! Turistleri taşıyan safari aracı devrildi

    Marmaris'te can pazarı! Turistleri taşıyan safari aracı devrildi

    Giriş Tarihi: 24.08.2022, 18:04

    Son dakika... Muğla’da feci bir kaza meydana geldi. Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi.

    Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi.

    Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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