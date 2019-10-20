 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Marmaris'te domuz sürüsü ilçe merkezine indi!

Marmaris'te domuz sürüsü ilçe merkezine indi!

Giriş Tarihi: 20.10.2019, 14:38

Marmaris ilçe merkezine gündüz vakti inen domuz sürüsü, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Marmaris'te dün saat 18.30 sıralarında Tolga ve Canan Kotanoğlu çifti tarafından 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü görüldü.

AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

Aile otomobilleriyle evlerine dönerken, yol kenarındaki çöp konteyneri kenarına bırakılan çöp poşetlerini parçalayarak yiyecek arayan 5'i yetişkin, 3'ü de yavru olmak üzere 8 yaban domuzundan oluşan sürüyü, cep telefonuyla görüntüledi. Çiftin iki erkek çocuğu ise ilk defa gördükleri yaban domuzlarını heyecanla izledi. Tolga Kotanoğlu, görüntüleri, Yetkililer ve hayvanseverler domuzların geldiği yöndeki ormanlık alanlara yem veya yiyecek bırakmalı. Birilerine zarar vermeden acil önlem alınmalı notuyla sosyal medyadan paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris'te domuz sürüsü ilçe merkezine indi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Emine Bulut cinayetinde yeni görüntüler! Adım adım ölüme böyle götürüldü!
Emine Bulut cinayetinde yeni görüntüler! Adım adım ölüme böyle götürüldü!
Kim Milyoner Olmak İster? son bölüm tek parça izle!
Kim Milyoner Olmak İster? son bölüm tek parça izle!
Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı
Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı
TSK'ya atılan çirkin iftiraya tokat gibi cevap
TSK'ya atılan çirkin iftiraya tokat gibi cevap
Başkan Erdoğan: Bir devlet terör örgütüyle masaya oturmaz
Başkan Erdoğan: Bir devlet terör örgütüyle masaya oturmaz
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı
Muğla'da balon balığının teneke içecek kutusunu yemesi şaşırttı
Muğla'da balon balığının teneke içecek kutusunu yemesi şaşırttı
Usta yazar Nuri Pakdil vefat etti
Usta yazar Nuri Pakdil vefat etti
2 yaşındaki çocuk, annesi kendisini öpmeden işe gidince...
Bu görüntüler sosyal medyayı salladı! 2 yaşındaki çocuk, annesi kendisini öpmeden işe gidince...
Balıkesir'de 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Balıkesir'de 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
İzmir Seferihisar'da şok eden görüntü! 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu
İzmir Seferihisar'da şok eden görüntü! 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu