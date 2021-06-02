  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te domuzlar şehre indi

    Marmaris'te domuzlar şehre indi

    Giriş Tarihi: 02.06.2021, 12:07

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehre inen domuz sürüsü yiyecek ararken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu le kaydedildi. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndü.

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi mevkiinde sürü halinde gezerek yiyecek arayan domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Gecenin ilerleyen saatlerinde ilçe merkezinde gezen köpekler domuzları korkuttu. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndü.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marmaris'te domuzlar şehre indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar
    Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
    Merakla beklenen ‘Baş Belası’ dizisinin ilk tanıtımı
    Merakla beklenen ‘Baş Belası’ dizisinin ilk tanıtımı
    İzmir İtfaiyesi'nde skandal görüntüler! Bunun için izni kimden aldılar?
    İzmir İtfaiyesi'nde skandal görüntüler! Bunun için izni kimden aldılar?
    Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi
    Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi
    Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu!
    Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu!
    Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar
    Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
    Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı
    Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı
    Turizmin merkezi Çeşme'de vaka sıfırlandı
    Turizmin merkezi Çeşme'de vaka sıfırlandı
    Yavru geyiğin kamera sevgisi! Görünce poz verdi...
    Yavru geyiğin kamera sevgisi! Görünce poz verdi...
    Manisa'da sel! Sağanak sonrası su baskınları yaşandı
    Manisa'da sel! Sağanak sonrası su baskınları yaşandı