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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te felaket böyle geldi! Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi

    Marmaris'te felaket böyle geldi! Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi

    Giriş Tarihi: 18.08.2021, 12:36

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Ağustos günü başlayan ve 8 gün sonra 5 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınlarının başlangıcı dakika dakika kaydedildi. Yangın felaketi başlar başlamaz ekiplerin zamanla yarıştığı ancak acı sonun bir türlü önlenemediği görüldü.

    Muğla'da tatilcilerin anılarını kaydeden Orhan Koca, 29 Ağustos günü başlayan yangın felaketini başladığı andan itibaren anbean havadan görüntüledi.

    Duman görünür görünmez Orman Yangını Söndürme ekiplerine ait hava araçlarının alevlerle mücadele başlatmasına rağmen yangının anlaşılamaz bir şekilde dakikalar içinde bölgedeki tüm ormanları sardığı görüldü.

    5 Ağustos tarihine kadar binlerce dekar alanda devam eden orman yangınları sonucu mavi deniz ile yemyeşil ormanların buluştuğu ormanlık alanlar siyaha büründü. Felaketin başladığı andan itibaren anbean bölgeden alınan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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