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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te gökyüzü kızıla boyandı! İzmir'den destek ekipleri gönderildi

    Marmaris'te gökyüzü kızıla boyandı! İzmir'den destek ekipleri gönderildi

    Giriş Tarihi: 21.06.2022, 23:31

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler gökyüzünü kızıla boyadı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgede söndürme çalışmaları süren yangına takviye amacıyla görevlendirilen 12 arazöz, 4 su tankeri, 4 teknik eleman, dozer ve yer ekibinin yola çıktığı öğrenildi.

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    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.



    GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ
    Akşam saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler seferber olurken, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi.



    "TÜM KURUMLAR ŞU AN TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"
    Yangın sonrası Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Maalesef almaya çalıştığımız tüm önlemlere rağmen, bir yangını daha yaşıyoruz. Rüzgarın şiddetli olmasından dolayı yangını kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Tüm kurumlar şu an teyakkuz halindeyiz. Rüzgarın hafiflemesi ile kontrol altına alırız diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar yangının ne kadar alanda etkili olduğunu kestirebilmek zor. Hep birlikte yangını söndürmek için konsantre olmuş durumdayız" dedi.

    İZMİR'DEN DESTEK EKİPLERİ YOLA ÇIKTI
    Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için İzmir'den takviye ekipler görevlendirildi.

    Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale aralıksız devam ediyor.

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgede söndürme çalışmaları süren yangına takviye amacıyla görevlendirilen 12 arazöz, 4 su tankeri, 4 teknik eleman, dozer ve yer ekibinin yola çıktığı öğrenildi.

    Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

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