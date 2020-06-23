Marmaris'te hortum! 11 saniye sürdü!

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Muğla'nın Marmaris ilçesi İncekum Plajı'nda, sabah saatlerinde aralıklarla yağan sağanak sonrası kısa süreli hortum oluştu. Yaralanma ve ölümün olmadığı hortumda, personel sahile koştu. Plaja konulan şezlonglarının bazılarının parçalandığı, bazılarının ise denize uçtuğu görüldü.