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    Marmaris'te korkutan orman yangını

    Giriş Tarihi: 29.08.2020, 13:41

    Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye hava araçları, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    Karacasöğüt Mahallesi Altınsivri mevkisi Orman Yangını Gözetleme Kulesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopter, 16 araröz, 7 su tankeri, 2 dozer, 103 yangın söndürme işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

    Yangın, ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

    Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebine yönelik araştırma başlatıldı.

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