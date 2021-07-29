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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı

    Marmaris'te korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı

    Giriş Tarihi: 29.07.2021, 15:15

    Muğal'nın Marmaris ilçesinde, orman yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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