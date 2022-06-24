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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te orman yakan kundakçının babası A Haber'e konuştu: Keşke kendini öldürseydi

    Marmaris'te orman yakan kundakçının babası A Haber'e konuştu: Keşke kendini öldürseydi

    Giriş Tarihi: 24.06.2022, 12:39

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını 3. gününde de devam ediyor. Tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu yangın bölgesinde söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yangını başlatan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan A A Haber'e konuştu. Baba Ayhan "Keşke orman yanmasaydı da kendi öldürseydi de ölüsünü bulsaydım. Çünkü orman gitti biz arıcılıkla uğraşan insanlarız. Herkesin ekmeğiyle oynadı yaptıysa ama yapmadıysa da bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden Sacit Ayhan'ın babası A Haber'e açıklamalarda bulundu.

    Baba Kadir Ayhan şunları söyledi:

    Valla buradan Germiyan'a gitti çalışmaya patos işi için. Kıyafetlerini değiştirdi, sakal tıraşı oldu, üzerini değiştirdi. Eski kıyafetlerini aldı gitti. Akşam üzeri yedi buçuk sekizde gelirim dedi. Ama gelmeyince yangın da çıkınca ben endişe ettim. Aradım telefonu meşguldü. 5-6 dakika falan sürdü. Sonra ulaşamadım. UIaşamayınca yangının arasında kaldı diye düşündüm. Sağdan soldan bilgi aldım, yolun kapalı olduğunu söylediler. Beklemeye başladım, sonra güvenlik güçlerinden aldığım bilgiye göre motoru bulundu.

    Motorundan sonra kendisinin yakalandığını söylediler. Sağ olsunlar yanıma geldiler, hiç ummuyordum. Doğayı da insanları da seven doğadan ekmek yiyen birisi. Kendimiz arıcıyız. Yıllarca arıcılık yaptı. Ormandan ekmek yiyoruz. Kekik kırdı geldi, çay kırdı geldi. Yapacağını hiç ummadığım birisiydi.

    O gün giderken yanında hiçbir şey götürmedi. Sadece yarım litrelik su aldı yollarda su olmadığı için. Ben güvenlik güçlerinden öğrendim. Keşke orman yanmasaydı da kendi öldürseydi de ölüsünü bulsaydım. Çünkü orman gitti biz arıcılıkla uğraşan insanlarız. Herkesin ekmeğiyle oynadı yaptıysa ama yapmadıysa da bilmiyorum. Yapacak birisi değil.

    Evde sakin sessiz birisiydi. Kendi uykusunu aldığında kalkar ne sinirlenme olayı ne agresifliği vardır. Keçilere bakar. Denizi seviyor, 15-20 metreye iniyor. Artık yapacak bir şey yok. Elimden gelen bir şey yok. Kendim de perperişanım.

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