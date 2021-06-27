Marmaris’te orman yangını

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangı çıktı. Bölgeye hareket eden ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgye göre, İçmeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bşr nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Bölgeye hareket eden ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.