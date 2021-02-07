Marmaris'te sahilde yürüyüş yapmak yasaklandı

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Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesindeki konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanındığını ancak bu durumun suistimal edildiğine dikkat çekerek, ek tedbirler aldı. Oy birliği ile alınan kararla ilçe merkezindeki sahil yürüyüş yolları ve plajlara, kısıtlamada giriş yasaklandı. Peki bu kısıtlama neleri kapsıyor? A Haber'den Vural Efecik detayları aktardı.