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    Marmaris'te yangın için yoğun hava trafiği! Biri gitti biri geldi

    Giriş Tarihi: 23.06.2022, 08:58

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 36 saattir devem eden orman yangında, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı. Ekiplerin baş döndüren hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 36 saattir devem eden orman yangınında, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı. Ekiplerin baş döndüren hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

    21 Haziran günü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

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