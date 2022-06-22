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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te yangın nasıl söndürülüyor? İşte yangın söndürme helikopterinin içindeki zorlu mücadele

    Marmaris'te yangın nasıl söndürülüyor? İşte yangın söndürme helikopterinin içindeki zorlu mücadele

    Giriş Tarihi: 22.06.2022, 19:01

    Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Bördübet Koyu Adalar mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın rüzgarın şiddeti ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme ekipleri yapılan ihbardan sadece 8 dakika sonra alevlere müdahaleye başlarken, havanın kararması ile karadan müdahale devam etti. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahale başladı. 20 helikopter, 14 uçak ve yaklaşık bin 500 personel ile söndürme çalışmaları devam ederken, zaman zaman şiddetlenen rüzgar alevlerin büyümesine neden oldu A Haber muhabiri Tayfun Er bir yangın söndürme helikopteri içinde yaptığı yayında bölgedeki son durumu aktardı. Rüzgar nedeniyle 3 bölgede daha yangının sürdüğünü belirten Er, Marmaris için sarı kodlu rüzgar uyarısı yapıldığını da vurguladı.

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