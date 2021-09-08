Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangının yol açtığı zararlar giderilmeye çalışılıyor. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı. Marmaris'te orman yangınında evlerini kaybeden çift, yeni evlerine kavuştu
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