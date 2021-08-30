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    Marmaris'te yeni evler yapılıyor! İşte özellikleri...

    Giriş Tarihi: 30.08.2021, 12:55

    Marmaris'te orman yangınları nedeniyle küle dönen evlerin yerine yenileri yapılıyor. 19 gün gibi kısa bir süre içerisinde yapılan evlerin temizliği yapılarak akşam saatlerinde sahiplerine teslim edilecek. Yeni evler, deprem yönetmeliğine uygun, orman yangınlarına karşı tedbiri alınmış ve boyası dahi yanmaz malzemeden kullanıldı. Detayları A Haber'den Vural Efecik akatardı.

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