  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Marmaris’te zabıtalara kızarak kendini yakan kömürcü hayatını kaybetti

    Marmaris’te zabıtalara kızarak kendini yakan kömürcü hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 18.01.2022, 13:01

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediyeye ait alanda kömür çuvallarını muhafaza ederek seyyar kömür satışı yapan ve zabıta ekiplerinin kendisini uyarmasına kızarak benzinle kendini yakan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici'nin zabıta ekiplerine "Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz" dediği duyuldu.

    MHP lideri Devlet Bahçeli’den Sezen Aksu’nun skandal sözlerine çok sert tepki
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'nun skandal sözlerine çok sert tepki
    Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı
    Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı
    İzmir’de bit pazarında yangın paniği
    İzmir'de bit pazarında yangın paniği
    Çanakkale’de ağlara takılan köpek balıkları denize salındı
    Çanakkale’de ağlara takılan köpek balıkları denize salındı
    Ege ve Akdeniz’de peş peşe depremler! Sarsıntılar daha büyük depremi tetikler mi?
    Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler! Sarsıntılar daha büyük depremi tetikler mi?
    Denizli’de genç kurye alkollü sürücünün kurbanı oldu! Korkunç kaza kamerada
    Denizli'de genç kurye alkollü sürücünün kurbanı oldu! Korkunç kaza kamerada
    Gençlerin ısınmak için yaktı! Sıçrayan ateş parkı yaktı... Panik anları kamerada
    Gençlerin ısınmak için yaktı! Sıçrayan ateş parkı yaktı... Panik anları kamerada
    İzmir’de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    İzmir'de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
    Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
    İzmir’de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...
    İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...
    Denizli’de kayıp avcı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
    Denizli'de kayıp avcı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
    Bodrum’da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    Bodrum'da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Marmaris’te zabıtalara kızarak kendini yakan kömürcü hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    MHP lideri Devlet Bahçeli’den Sezen Aksu’nun skandal sözlerine çok sert tepki
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'nun skandal sözlerine çok sert tepki
    Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı
    Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı
    İzmir’de bit pazarında yangın paniği
    İzmir'de bit pazarında yangın paniği
    Destan 7. bölüm fragmanı izle
    Destan 7. bölüm fragmanı izle
    Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk’ta önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli mesajlar
    Çanakkale’de ağlara takılan köpek balıkları denize salındı
    Çanakkale’de ağlara takılan köpek balıkları denize salındı