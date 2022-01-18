Marmaris’te zabıtalara kızarak kendini yakan kömürcü hayatını kaybetti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/marmariste-zabitalara-kizarak-kendini-yakan-komurcu-hayatini-kaybetti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediyeye ait alanda kömür çuvallarını muhafaza ederek seyyar kömür satışı yapan ve zabıta ekiplerinin kendisini uyarmasına kızarak benzinle kendini yakan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici'nin zabıta ekiplerine "Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz" dediği duyuldu.