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    Marmaris'teki çadır kampta bayram yoğunluğu

    Giriş Tarihi: 22.07.2021, 09:04

    9 günlük bayram tatilinde otellerde yer bulamayanlar ve doğa ile başbaşa bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi çadır kamplar oldu. Türkiye'nin en büyük çadır kamp alanı Çubucak Orman Kampı en yoğun günlerini yaşıyor. 600 çadır kapasiteli alan tam kapasite dolarken kapıda bekleyenler de bulunuyor. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.

    Kamplarda çadır kuracak yer kalmadı

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