Marmaris'teki çadır kampta bayram yoğunluğu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/marmaristeki-cadir-kampta-bayram-yogunlugu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

9 günlük bayram tatilinde otellerde yer bulamayanlar ve doğa ile başbaşa bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi çadır kamplar oldu. Türkiye'nin en büyük çadır kamp alanı Çubucak Orman Kampı en yoğun günlerini yaşıyor. 600 çadır kapasiteli alan tam kapasite dolarken kapıda bekleyenler de bulunuyor. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.