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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'teki yangında son durum ne? Bakan Pakdemirli açıkladı

    Marmaris'teki yangında son durum ne? Bakan Pakdemirli açıkladı

    Giriş Tarihi: 27.06.2021, 15:08

    Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen ve alevlerin arasında kalan Marmaris Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Görkem Hasdemir (38) isimli orman işçisi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İşte detaylar...

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