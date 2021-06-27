Marmaris'teki yangında son durum ne? Bakan Pakdemirli açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/marmaristeki-yanginda-son-durum-ne-bakan-pakdemirli-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen ve alevlerin arasında kalan Marmaris Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Görkem Hasdemir (38) isimli orman işçisi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İşte detaylar...