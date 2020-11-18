İzmir'in Konak ilçesinde bir pastane çalışanı, sandalyede uyuyakalınca, içeri giren bir şahıs telefonu çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamarası tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre olay sabah 04.00 sıralarında Basmane seminde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre pastane sahibinin iş yerindeki sandalyede uyuduğunu fark eden bir şahıs, içeri girip masadaki telefonu çalarak uzaklaştı. Uyandığında cep telefonunun masada olmadığını fark eden iş yer sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunun çalındığını anlayan iş yeri sahibi durumu polise ihbar etti.
Masada uyuyakalınca olanlar oldu! Soğukkanlılıkla yanına yaklaştı ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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