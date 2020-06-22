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    Maske takmayana 900 TL para cezası

    Giriş Tarihi: 22.06.2020, 11:14

    İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimatla, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren 900 lira ceza kesilecek. Maskenin 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu işyerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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