Maskeler ne zaman çıkacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yanıtladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/maskeler-ne-zaman-cikacak-koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-ates-kara-yanitladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşı olma konusunda vatandaşlar herhangi bir tereddüt yaşamazsa maskesiz hayata geçişin biraz daha erken olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Kara, "Ama tereddüt olduğu anda bu süreç uzayacaktır. Açıklanan ve planlanan aşılama rakamları var. Bunlar zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz" dedi.