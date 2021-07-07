Koronavirüs ile mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların yüksek olduğu Muğla, aşılama çalışmalarında ilk sırada yer alıyor. Son gelen rakamlara göre Muğla'da nüfusun yüzde 80.3'ü aşılandı. Peki Muğla'nın başarısının sırrı ne? Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.
Mavi renge ulaşan tek il! Muğla nasıl başardı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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