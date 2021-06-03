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    Yeniasır TV Yaşam Menderes Nehri kuruma noktasında! 8 asırlık geleneğe kuraklık engeli

    Menderes Nehri kuruma noktasında! 8 asırlık geleneğe kuraklık engeli

    Giriş Tarihi: 03.06.2021, 12:15

    Denizli'nin Çal ilçesinde UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınan ve 8 asırdır sudan koyun atlatma yarışlarının düzenlendiği Menderes Nehri yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Değişik illerden sürüleriyle çobanların katıldığı şenlik susuzluk nedeniyle bu yıl yapılamama riski ile karşı karşıya kaldı.Detayları A Haber'den İbrahim Alayont aktardı.

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