Menderes Nehri kuruma noktasında! 8 asırlık geleneğe kuraklık engeli

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/menderes-nehri-kuruma-noktasinda-8-asirlik-gelenege-kuraklik-engeli" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'nin Çal ilçesinde UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınan ve 8 asırdır sudan koyun atlatma yarışlarının düzenlendiği Menderes Nehri yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Değişik illerden sürüleriyle çobanların katıldığı şenlik susuzluk nedeniyle bu yıl yapılamama riski ile karşı karşıya kaldı.Detayları A Haber'den İbrahim Alayont aktardı.