Denizli'nin Çal ilçesinde UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınan ve 8 asırdır sudan koyun atlatma yarışlarının düzenlendiği Menderes Nehri yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Değişik illerden sürüleriyle çobanların katıldığı şenlik susuzluk nedeniyle bu yıl yapılamama riski ile karşı karşıya kaldı.Detayları A Haber'den İbrahim Alayont aktardı.
Menderes Nehri kuruma noktasında! 8 asırlık geleneğe kuraklık engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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