Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı dehşeti! Polis vurarak durdurdu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/menemen-belediyesinde-bicakli-saldiri-dehseti-polis-vurarak-durdurdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de hareketli anlar yaşandı. 3 kişi Menemen'de belediye binasına elinde bıçakla zorla girmeye çalıştı. Şahıslardan daha önce beldiyede çalıştığı öğrenilen ve çok sayıda suç kaydı olan Ramazan E. elindeki bıçakla saldırgan hareketler göstermesi üzerine polis tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer iki kişi ise gözaltına alındı.