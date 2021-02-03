İzmir’de aşırı yağışların ardından Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti’nde doluluk nedeniyle su bırakılması kararı alındı. menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada gölete yakın iki mahallenin boşaltılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.
Menemen'de Yeniköy Sulama Göleti’nin tehdit ettiği iki mahalle boşaltılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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