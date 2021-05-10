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    Meryem el Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

    Giriş Tarihi: 10.05.2021, 16:02

    İsrail'in işgal girişimine karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi.

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