İsrail'in işgal girişimine karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi.
Meryem el Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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