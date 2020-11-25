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    Yeniasır TV Yaşam Mesire alanında bulunan restoranda yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı

    Mesire alanında bulunan restoranda yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı

    Giriş Tarihi: 25.11.2020, 15:29

    Son dakika... İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda yangın çıktı, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

    Öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ndeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahalede destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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