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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji 26 il için sarı kodlu uyarı yaptı!

    Meteoroloji 26 il için sarı kodlu uyarı yaptı!

    Giriş Tarihi: 23.06.2020, 12:57

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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