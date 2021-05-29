Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/meteoroloji-o-illeri-uyardi-kuvvetli-yagisa-dikkat" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında), ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.