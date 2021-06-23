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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat

    Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat

    Giriş Tarihi: 23.06.2021, 09:23

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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