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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı!

    Giriş Tarihi: 10.06.2021, 11:51

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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