 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 30 Ekim 2019 Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 30 Ekim 2019 Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 30.10.2019, 12:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 30 Ekim 2019 Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Çanakkale'de feci kaza kamerada! Hatalı U dönüşü yaparken...
Çanakkale'de feci kaza kamerada! Hatalı U dönüşü yaparken...
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm tek parça izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm tek parça izle
İzmir Bornova'da çocuk parkının yakınındaki metruk binada ceset bulundu
İzmir Bornova'da çocuk parkının yakınındaki metruk binada ceset bulundu
İzmirli canlı heykelden rekor denemesi
İzmirli "canlı heykel"den rekor denemesi
İzmir'de 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
İzmir'de 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
Çanakkale'de feci kaza kamerada! Hatalı U dönüşü yaparken...
Çanakkale'de feci kaza kamerada! Hatalı U dönüşü yaparken...
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı
İzmir Bornova'da çocuk parkının yakınındaki metruk binada ceset bulundu
İzmir Bornova'da çocuk parkının yakınındaki metruk binada ceset bulundu
İzmirli canlı heykelden rekor denemesi
İzmirli "canlı heykel"den rekor denemesi
İzmir'de 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
İzmir'de 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
Müge Anlı: Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara, söyleyen olursa da söyletmem
Müge Anlı: Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara, söyleyen olursa da söyletmem