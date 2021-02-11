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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

    Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 11 Şubat Perşembe hava durumu

    Giriş Tarihi: 11.02.2021, 10:03

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Edremit Körfezi, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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