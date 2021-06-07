Meteorolojiden İzmir'e sağanak yağış uyarısı | 7 Haziran Pazartesi hava durumu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/meteorolojiden-izmire-saganak-yagis-uyarisi-7-haziran-pazartesi-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.