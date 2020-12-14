Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 14 Aralık Pazartesi hava durumu...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/meteorolojiden-kar-yagisi-uyarisi-izmirde-hava-nasil-olacak-14-aralik-pazartesi-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in Toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.