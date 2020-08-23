Meteoroloji, sel bölgesinde yine kuvvetli yağış olacağı konusunda uyarı yaptı. İstanbul'da ise hava ve parçalı bulutlu, 29 derece olacak. Peki İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış olacak mı? İşte 23 Ağustos pazar hava durumu…
Meteoroloji'den korkutan uyarı! Yine kuvvetli yağacak! İzmir'de hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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