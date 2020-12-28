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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak?

    Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak?

    Giriş Tarihi: 28.12.2020, 09:39

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

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