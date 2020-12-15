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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

    Giriş Tarihi: 15.12.2020, 10:04

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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