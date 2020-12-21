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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

    Giriş Tarihi: 21.12.2020, 10:04

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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