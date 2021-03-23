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    Yeniasır TV Yaşam Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

    Giriş Tarihi: 23.03.2021, 10:43

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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