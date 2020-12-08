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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı! 8 Aralık Salı hava durumu...

    Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı! 8 Aralık Salı hava durumu...

    Giriş Tarihi: 08.12.2020, 10:29

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

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