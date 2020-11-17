Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.